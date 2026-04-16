"Има отворена връзка с 5-6 мъже": Скандално разкритие на тенис тренировка

Обсъждат известна журналистка зад кадър

Скандал разтресе тенис турнира в Щутгарт и той няма нищо общо с мачовете!

Тренировката на световната номер 4 Ига Швьонтек се превърна в едно от най-гледаните събития, а причината не е страхотната ѝ форма. 

Зад кадър двама присъстващи доста охотно обсъждаха личния живот на известната журналистка Карол Вордерман. 

Отворена връзка

Докато Швьонтек тренира, зад кадър двама мъже си говорят за телевизионната звезда от Уелс.

-Скоро видях Карол Вордерман. Излезе и си го каза. Направила си е дупето, други неща.

-Какво е казала?

-Каза си, че има отворена връзка с 5-6 мъже. 

-5-6 мъже? Впечатляващо!

Коя е Карол?

65-годишната Вордерман е едно от най-разпознаваемите лица във Великобритания. Тя е работила в БиБиСи, СкайСпортс, АйТиВи. 

В личния си живот водещата има два брака зад гърба си, като от последната си връзка има две деца - на 24 и на 19 години. 

Преди години Вордерман разкри, че се чувства щастлива и поддържа отношения с 5 "специални приятели". 

"Супер ми е! От 10 години ползвам тази система", искрена бе тя. 

 

 
щутгарт тренировка отворена връзка ига швьонтек Карол Вордерман

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

