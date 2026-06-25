Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испанец изхвърли Григор Димитров от Майорка Алехандро Давидович Фокина вече има 3 от 3 срещу българина

Григор Димитров загуби с 3:6, 3:6 срещу Алехандро Давидович Фокина (№25 в света) на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите АТП 250 в Майорка с награден фонд 612 620 евро. Българинът отстъпи в рамките на час и 15 минути.

Димитров загуби още първото си подаване в мача и въпреки че го върна моментално, неговият испански съперник изигра по-добре първия сет. Българинът междувременно направи цели четири двойни грешки и допусна още два пробива в петия и деветия гейм.

Във втория сет Давидович Фокина записа единствения пробив в четвъртия гейм и го направи на нула. Именно по този начин той затвори срещата на първи мачпойнт, но при собствен сервис. Така той се класира на полуфиналите, където ще срещне Фабиан Маросан. Унгарецът спечели с 6:4, 6:3 срещу Миомир Кецманович.

Давидович Фокина вече има три победи над Димитров в три мача помежду им.