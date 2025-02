Италианци нападнаха Джокович: Чакаме те в Рим, човече!

Въпреки че има още почти три месеца до Мастърса в Рим, атмосферата вече се нажежава, а Новак Джокович е в центъра на нов скандал. Очаква се местният любимец Яник Синер да се завърне в турнира след тримесечно наказание за допинг, но феновете му са по-фокусирани да посрещнат сръбския тенисист заради изказването на Джокович преди началото на турнира в Доха, където той говори за допинга казуса, в който беше замесен Синер.

Italian Jannik Sinner fans are threatening Novak Djokovic to harm him in Rome, they’re leaving very toxic comments under his last post on Instagram with Verdasco that has nothing to do with Sinner doping case.



I suggest @jelenadjokovic and @DjokerNole to takes legal actions. pic.twitter.com/brwGkpsKAb