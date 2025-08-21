Наби нашата Светлана Каменова в Париж, а сега иска още кръв

Тайванката Лин Ю-Тин, една от двете боксьорки в центъра на спор заради спорен пол на олимпийските игри в Париж 2024, няма планове да пропусне световното първенство за мъже и жени в Ливърпул, заяви треньорът ѝ Цен Дзъ-чан пред "Ройтерс". В сряда, от World Boxing обявиха, че жените боксьорки на Мондиала следващия месец ще трябва да преминат задължителни тестове за пола, като част от нова политика за допустимост.

Година след скандала в Париж

Решението идва повече от година след огромния скандал с Лин и Имане Хелиф във френската столица. И двете станаха олимпийски шампионки.

„Лин Ю-Тин току-що се завърна от тренировка в Южна Корея и очаква известие от тайванската федерация относно подробностите около участието ѝ. Тренировките за Ливърпул продължават. Тя не е обмисляла да се оттегли от състезанието поради новите тестове за пола. Ще предоставим всички съответни документи, поискани от организаторите, като част от обичайните процедури.“

Организацията World Boxing, която ще отговаря за боксовите състезания на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., след като получи временно признание от Международния олимпийски комитет, обяви планове за тестове през май.

„Политиката е предназначена да гарантира безопасността на всички участнички и да осигури равни условия“, заяви организацията в сряда.

Назални или орални тампони, слюнка или кръв

Жените ще се подложат на PCR (полимеразна верижна реакция) тестове, използващи назални или орални тампони, слюнка или кръв, за да се провери за наличие на Y хромозома, добави World Boxing. Както е известно, мъжете имат X и Y хромозома, докато жените имат две X хромозоми.

Припомняме, че Светлана Каменова загуби именно от Ю-Тин на 1/4-финал в кат. до 57 кг в Париж. Европейската шампионка от Белград 2024 и бронзова медалистка от СП в Ню Делхи 2023 загуби с 0:5 (27:30, 28:29, 28:29, 27:30, 27:30) съдийски гласа от шампионката от Азиатските игри и №1 в схемата в олимпийския турнир.

Световното първенство ще се проведе от 4 до 14 септември и ще е първото, организирано от World Boxing, откакто тя замени Международната боксова асоциация (IBA) по-рано тази година.

Хелиф няма да спира с бокса

Другата олимпийска шампионка от Париж 2024 Имане Хелиф трябваше да участва на турнир по бокс в Нидерландия през юни, но реши да го пропусне малко след като организацията обяви плановете си да въведе тестове за определяне на пола.

26-годишната алжирка многократно е заявявала, че е родена жена, а през март обяви, че ще защити титлата си на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. В сряда Хелиф, която не се е състезавала след победата си в Париж, отрече твърденията на бившия си мениджър, че се е оттеглила от спорта.

