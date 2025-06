Яник Синер не е претърпявал подобно поражение от 673 дни!

Най-добрият тенисист в света и действащ шампион от турнира в Хале, Яник Синер, отпадна във втория кръг от Александър Бублик след 6:3, 3:6, 4:6.

Синер спечели първия сет с 6:3 само за 26 минути и изглеждаше сякаш лесно ще победи, но съперникът му от Казахстан се събуди във втория сет и го спечели с 6:3. Бублик бе перфектен от начален удар и успя да затвори мача след 6:4 в третата част.

Италианецът не е претърпявал подобна загуба от дълго време. Това е първата му загуба срещу тенисист извън топ 20 от 673 дни.

