Световната №1 Арина Сабаленка е известна с мощния си тенис и емоционалния си стил на корта. Но зад титлите и агресивната игра стои една далеч по-дълбока история – за загуба, съмнения, вътрешна сила и израстване.

В интервю за Esquire беларуската шампионка разкрива 7 важни урока от живота си.

1. Животът те калява рано

Израснала в Минск, Сабаленка още като дете разбира, че успехът не идва лесно.

„Животът не е лесен.“

Тя описва среда, в която трудът е единственият път напред – нещо, което по-късно се превръща в неин основен двигател.

2. Критиката може да те събори или да те изгради

В началото на кариерата ѝ малцина вярват в нея. „Те могат да разрушат самочувствието ти, но това ме накара да им докажа, че грешат.“

Вместо да се пречупи, тя използва съмненията като мотивация. „Доказвам им го и това ми харесва.“

3. Най-големият успех не е на корта

Въпреки четирите титли от Големия шлем, тя определя друго като най-важно: „Моето семейство. И моят екип.“

За нея истинската победа е да имаш хора, които са до теб безусловно.

4. Парите не променят характера – ако си готов за тях

Сабаленка твърди, че финансовият успех не я е променил: „Аз съм много разумен човек. Парите не са ме променили.“

Причината според нея е, че е постигнала успеха вече като зряла личност.

5. Загубата на баща ѝ оставя най-дълбокия белег

Един от най-емоционалните моменти в интервюто е свързан с баща ѝ, който почива през 2019 г. „Той ме научи да бъда силна, независимо от всичко.“

С времето тя намира начин да се справя с болката: „Важно е да скърбиш, да плачеш… иначе ще те унищожи отвътре.“

И признава нещо лично и символично: „Когато баща ми почина, започнах да ходя на църква по-често.“

6. Емоциите трябва да се управляват

Говори откровено за моментите, в които е губила контрол след тежки мачове и пресконференции. „Когато отидеш веднага след загуба, това не си ти.“

Тя се учи да забавя реакцията между емоция и думите, които изрича.

7. Балансът е ключът към всичко

На корта тя е експлозивна и агресивна, но извън него – напълно различен човек. „На корта съм емоционална, извън него съм съвсем различна.“

Дори за избухванията си е откровена: „Просто изливаш всичко и ракетата се чупи.“

Световната №1 в женския тенис не се опитва да изглежда перфектна: „Има много съжаление...“ Но ги приема като част от развитието си: „Грешките и съжаленията са неизбежни… във всяко съжаление има нещо добро.“