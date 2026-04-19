Тенис

Дете от тенис клуба му почина, той победи №3 в света и се разплака

Има дни, които променят завинаги живота на един спортист. Дни, които остават не просто като победа в статистиката, а като дълбок спомен в сърцето. Попитайте Флавио Коболи.

23-годишният италианец, №16 в световната ранглиста на ATP, изигра мача на живота си на полуфинала на ATP 500 Мюнхен, побеждавайки поставения под №1 и действащ шампион Александър Зверев с категоричното 6:3, 6:3.

Минути след последната точка Коболи не празнуваше. Той се срина. Седна, покри лицето си с кърпа и заплака неудържимо.

Защото мислите му бяха при отишлия си преди дни Матия Масели — 13-годишно момче от тенис клуб "Париоли“, където е израснал и самият Флавио.

Коболи научава тежката новина веднага след класирането си за полуфиналите. Съкрушен, още същия ден той му посвещава думи, които разкриват колко дълбока е връзката им:

„Всяка точка, която изиграя, всяка топка, която докосна, всяка стъпка, която направя, ще мисля за теб. Ще играя за теб и ще те нося със себе си, където и да отида. Спомням си усмивката ти… беше слънчево момче, пълно с енергия и желание да учи. Училището по тенис без теб никога няма да е същото. Кълна се, че никога няма да бъдеш забравен. Обичам те толкова много.“

На следващия ден той излезе на корта и показа тенис, който изненада света.

След победата си Коболи отново написа:

„Днешната победа беше специална. Не само за тениса, а за нещо по-важно. Мисля за Матия… Тази победа е за теб.“

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

