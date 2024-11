"На клей усещането ми беше, че влизам в задния ти двор"

"Нека започнем с очевидното – ти ме победи – и то много пъти. Повече отколкото аз си представях, че ще те бия. Предизвикваше ме така, както никой друг не го правеше.

Roger Federer has written a letter to Rafael Nadal for his last tournament:



"You beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could."



"And you know what, Rafa, you made me enjoy the game even more."



