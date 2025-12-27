bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Кириос анализира Сабаленка, тя пече коледни бисквити (ВИДЕО)

Гледайте „Битката на половете“ на 28 декември от 17:45 ч. по Voyo.bg

По-малко от 48 часа остават до тенис зрелището на годината! Световната номер 1 Арина Сабаленка се изправя срещу бившия номер 13 в мъжкия тенис Ник Кириос в "Битката на половете".

И докато Сабаленка празнува Коледа подобаващо, прекарвайки времето правене на бисквити с приятели, то Кириос се подготвя за битката!

Ник Кириос е готов за битка!

Тенисистът качи видео, в което анализира играта на своята съперничка.

Изглежда, че когато е под напрежение играе още по-агресивно.“

О, работила е върху дроп шотовете! Каза ми, че ще работи върху дроп шотовете си, ще ги имам предвид. Сервисът е нейната сила, има опасен форхенд.“

Преди

Кириос ще бъде нащрек: Мисля, че тя е един от най-добрите състезатели измежду жените и мъжете. Без значение какво показва, винаги играе здраво, винаги се състезава, така че ми е ясно, че ще трябва да бъда много внимателен на корта".

Гледайте "Битката на половете" в неделя (28 декември) от 17:45 ч. онлайн на платформата Voyo.bg!

