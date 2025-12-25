Преди "Битката на половете": Сабаленка победи Кириос в друг спорт (ВИДЕО)

Битка преди големия сблъсък. Арина Сабаленка спечели срещу Ник Кириос, но не на тенис корта.., а в мач по въздушен хокей.
Двамата загряха за тенис зрелището, което ще бъде излъчено на живо на платформата ни VOYO.
Световната номер 1 ще се изправи срещу Кириос в тенис шоу, което може да гледате в неделя от 17:45 часа.
Сабаленка и Кириос премериха сили в игра на въздушен хокей и се опознаха. Тенисистката от Беларус разкри, че се връхновява от животното тигър и оприличи съперника си на кенгуру... защото е от Австралия.
Размяната на закачки продължи с предизвикателство за заснемане на видео за TikTok.
Как се разви двубоят - вижте във видеото.
На 28 декември от 17:45 ч. "Битката на половете" обещава... забавление! И няма как да е с тези двамата на корта.
Лошото момче Ник Кириос, който липсваше на публиката с краткото си прекъсване през 2024 г., и винаги атрактивната Сабаленка от Беларус!
"Изобщо не се излагам на риск! Ще се забавляваме и ще играем страхотен тенис", обеща настоящата номер 1 в световната ранглиста при дамите!
"Когато мъжете и жените правят повече такива неща заедно, това движи спорта напред", каза австралиецът!
Не пропускайте това тенис зрелище пряко на платформата VOYO.BG от 17:45 ч. на 28 декември!
