Тенис

Преди "Битката на половете": Сабаленка победи Кириос в друг спорт (ВИДЕО)

Може да гледате тенис шоуто в неделя от 17:45 ч. по VOYO

Битка преди големия сблъсък. Арина Сабаленка спечели срещу Ник Кириос, но не на тенис корта.., а в мач по въздушен хокей.

Двамата загряха за тенис зрелището, което ще бъде излъчено на живо на платформата ни VOYO.

Световната номер 1 ще се изправи срещу Кириос в тенис шоу, което може да гледате в неделя от 17:45 часа.

Битката на половете: Сабаленка срещу Кириос - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

Загрявка

Сабаленка и Кириос премериха сили в игра на въздушен хокей и се опознаха. Тенисистката от Беларус разкри, че се връхновява от животното тигър и оприличи съперника си на кенгуру... защото е от Австралия.

Размяната на закачки продължи с предизвикателство за заснемане на видео за TikTok.

Как се разви двубоят - вижте във видеото.

Къде да гледате? 

На 28 декември от 17:45 ч. "Битката на половете" обещава... забавление! И няма как да е с тези двамата на корта. 

Лошото момче Ник Кириос, който липсваше на публиката с краткото си прекъсване през 2024 г., и винаги атрактивната Сабаленка от Беларус! 

"Изобщо не се излагам на риск! Ще се забавляваме и ще играем страхотен тенис", обеща настоящата номер 1 в световната ранглиста при дамите! 

"Когато мъжете и жените правят повече такива неща заедно, това движи спорта напред", каза австралиецът! 

Не пропускайте това тенис зрелище пряко на платформата VOYO.BG от 17:45 ч. на 28 декември! 

Сърцето му спря на 27: Каква е причината?

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Знаете ли, че Дядо Коледа има собствен футболен клуб?

Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)

Критикуваха тялото ѝ – тя отвърна с 41 точки и унизи всички

Кое е най-ценното нещо в дома на Ламин Ямал? (ВИДЕО)

