Никой в ​​историята не е правил това с великия Джокович!

Дино Прижмич записа най-голямата победа в кариерата си! 20-годишният тенисист от Сплит победи Новак Джокович с 2:6, 6:2, 6:4 и елиминира сръбския тенисист от Мастърса в Рим.

Беше страхотна и зрелищна битка, от самото начало до края, и няма нужда да се хабят твърде много думи за мащаба на тази победа - достатъчно е да се каже, че от другата страна на корта срещу Прижмич стоеше 24-кратният шампион от Големия шлем и шесткратен победител в италианската столица.

Сърбинът, който в 18-те си участия в Рим досега, никога не беше отпадал толкова рано - във втория кръг, докато не се сблъска с Прижмич.

Роденият в Сплит тенисист стана и първият хърватски тенисист, победил Джокович, който в момента е четвърти в света, на клей.

Победителят не празнува бурно след триумфа си, по-скоро това беше реакция, сякаш е постигнал „просто още една победа“, и след мача размени няколко думи със сърбина, който го нокаутира в първия кръг на Australian Open преди две години. Прижмич сега си отмъсти.

"Голямо уважение към Новак, той е моят идол. Играх невероятно, искам да остана фокусиран сега и да съм готов за следващия мач. Първия сет Новак игра невероятно и трябваше да променя нещо."

Novak Djokovic confirma que NO jugará Ginebra.



"Iré directamente a Roland Garros. Es la decisión que he tomado"

"Той заслужаваше да спечели днес. Да, дойдох тук, за да изиграя един или повече мачове. За съжаление, имаше само един. Няма проблем. Радвам се, че поне се борих докрай. Искам да благодаря на публиката. Отново беше невероятно. Подкрепата и любовта, които получавам, са нещо, което не приемам за даденост", каза Новак Джокович след мача.

"Ще видим какво ще стане. Отивам директно на "Ролан Гарос". Това е решението, което взех", завърши той.

През предходните 57 дни сърбинът отсъстваше доста от кортовете. Заради контузия на рамото той не се появи в Маями, Монте Карло и Мадрид.

Преди това игра в Индиън Уелс. В калифорнийската пустиня записа две победи в три сета, преди да загуби на осминафиналите от Джак Дрейпър – също в три сета.

На Откритото първенство на Австралия стигна до финала, след като победи Яник Синер на полуфиналите след голяма борба. От трофея го раздели Карлос Алкарас.

Така Ноле ще пътува до Париж само с три изиграни турнира и баланс от седем победи и три загуби от началото на 2026 г.