Тенис

Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)

Милионерът Георгиус не може да отлага дълго

Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)
Instagram

Арина Сабаленка със сигурност вече е оставила името си в историята на спорта. Световната номер 1 в тениса преди няколко часа добави и още една титла от Бризбейн и вече има 21 (4 от Големия шлем) в кариерата си. 

Тя обаче още няма... пръстен! Такъв, който да я свързва за цял живот с половинката ѝ Георгиос Франгулис. 

Това не пречи на тенисистката от Беларус да си го поиска. И то в речта след спечелената титла. 

Скоро

На финала в Бризбейн Сабаленка победи с 6:4, 6:3 Марта Костюк. 

И докато прегръщаше титлата на корта, тя се обърна към бразилския си приятел.

"Както винаги, не на последно място, искам да благодаря на екипа си, че се занимава с мен. Аз наистина съм много трудна за работа, а вие сте най-търпеливите хора на света. Благодаря ви, хора. Обичам ви! Благодаря на гаджето ми. Надявам се скоро да те наричам по друг начин... Просто се опитвам да ти извия ръцете...", каза с усмивка Сабаленка. 

На трибуните беше Георгиос Франгулис, който прие този намек с усмивка. 

Все пак не му се случва за първи път. 

На Откритото първенство на САЩ през 2025 г., на което триумфира, Сабаленка бе свидетел на предложение за брак между двама зрители

"Погледнах към гаджето си. Не казвам нищо...", коментира тогава тя. 

Милионер

Иначе тенисистката и бразилеца са заедно от 2024 г. Те обявиха връзката си малко след като предишният любим на Сабаленка - хокеистът Константин Колцов, почина.

Бразилецът с гръцки корени има доста успешен бизнес със здравословни храни, а състоянието му се оценява на над 75 млн. долара. 

Сабаленка очевидно е щастлива с него и е сигурна в отношенията им, като наскоро определи Франгулис за "любовта на живота си".

арина сабаленка Георгиос Франгулис

