Носкова спечели чешкия финал на "Уимбълдън" (ФАКТФАЙЛ)
Линда ликува с първа титла от Големия шлем
Линда Носкова спечели първата си титла от Големия шлем! Тя победи във финала сънародничката си от Чехия Каролина Мухова с 6:2, 5:7, 6:3!
21-годишната чехкиня спечели първа титла от Големия шлем. За първи път от 2009 година, когато Серина Уилямс победи сестра си Винъс, две тенисистки от една и съща държава спориха за титлата на свещената трева.
Единствено с класирането си за финала двете тенисистки продължиха силната чешка традиция на „Уимбълдън“, започнала с титлите на Мартина Навратилова през 70-те години. През 1998 г. Яна Новотна триумфира срещу Натали Тозиа, а след нея последваха още четири чешки титли - две на Петра Квитова, една на Маркета Вондроушова през 2023 г. и една на Барбора Крейчикова през 2024 г.
Тазгодишният финал бе първият изцяло чешки в историята на турнира. Най-близо до подобен сценарий страната бе през 1986 г., когато Навратилова, вече представяща САЩ, победи Хана Мандликова.
Носкова започна по-силно и поведе с 4:1 след ранен пробив. В осмия гейм Мухова спаси четири сетбола, но при петия капитулира и Носкова спечели първия сет, без да даде нито една възможност за пробив на съперничката си.
Във втория сет Мухова пропусна три брейкпойнта, докато Носкова реализира единствения си шанс за пробив и поведе с 5:2. Въпреки това тя пропиля три мачбола, а Мухова върна пробива и започна впечатляващ обрат. След още един брейк тя спечели четири поредни гейма и изравни резултата.
В решителния трети сет Носкова показа характер. Тя поведе с 3:0 след ранен пробив и не позволи нов срив. При 40:15 в деветия гейм чехкинята реализира десетия си ас в мача и затвори срещата, за да стане петата чешка шампионка на "Уимбълдън".
ФАКТФАЙЛ
* 17 от последните 18 финала на женски сингъл на "Уимбълдън", победителката е печелила първия сет. Единственото изключение е Елена Рибакина през 2022 г.
- Мухова взе втория сет, след като спаси пет мачбола във втория сет. Последният път, когато шампионка от Големия шлем спаси мачбол на финал, беше Винъс Уилямс на "Уимбълдън" през 2005 г. срещу Линдзи Дейвънпорт.
- На 21 г. и 237 дни Носкова е най-младата носителка на титлата в Откритото първенство на Великобритания от 15 години. През 2011 г. нейната сънародничка Петра Квитова триумфира в "Ол Ингланд Клъб" на 21 г. и 116 дни.
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