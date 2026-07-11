Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Носкова спечели чешкия финал на "Уимбълдън" (ФАКТФАЙЛ) Линда ликува с първа титла от Големия шлем

Линда Носкова спечели първата си титла от Големия шлем! Тя победи във финала сънародничката си от Чехия Каролина Мухова с 6:2, 5:7, 6:3!

21-годишната чехкиня спечели първа титла от Големия шлем. За първи път от 2009 година, когато Серина Уилямс победи сестра си Винъс, две тенисистки от една и съща държава спориха за титлата на свещената трева.

Единствено с класирането си за финала двете тенисистки продължиха силната чешка традиция на „Уимбълдън“, започнала с титлите на Мартина Навратилова през 70-те години. През 1998 г. Яна Новотна триумфира срещу Натали Тозиа, а след нея последваха още четири чешки титли - две на Петра Квитова, една на Маркета Вондроушова през 2023 г. и една на Барбора Крейчикова през 2024 г.

Снимка: Reuters



Тазгодишният финал бе първият изцяло чешки в историята на турнира. Най-близо до подобен сценарий страната бе през 1986 г., когато Навратилова, вече представяща САЩ, победи Хана Мандликова.

Носкова започна по-силно и поведе с 4:1 след ранен пробив. В осмия гейм Мухова спаси четири сетбола, но при петия капитулира и Носкова спечели първия сет, без да даде нито една възможност за пробив на съперничката си.

Във втория сет Мухова пропусна три брейкпойнта, докато Носкова реализира единствения си шанс за пробив и поведе с 5:2. Въпреки това тя пропиля три мачбола, а Мухова върна пробива и започна впечатляващ обрат. След още един брейк тя спечели четири поредни гейма и изравни резултата.

Снимка: Reuters

В решителния трети сет Носкова показа характер. Тя поведе с 3:0 след ранен пробив и не позволи нов срив. При 40:15 в деветия гейм чехкинята реализира десетия си ас в мача и затвори срещата, за да стане петата чешка шампионка на "Уимбълдън".

ФАКТФАЙЛ

* 17 от последните 18 финала на женски сингъл на "Уимбълдън", победителката е печелила първия сет. Единственото изключение е Елена Рибакина през 2022 г.



Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

* Принцеса Кейт, Мария Шарапова, Били Джийн Кинг, Мартина Навратилова, Марион Бартоли, Петра Квитова и Симона Халеп бяха сред гостите в Кралската ложа на централния корт в Лондон.