По ръба на бръснача: Григор Димитров обърна чилиец в Маями

Григор Димитров продължава към 1/16-финалите на "Мастърс" турнира в Маями, след като започна със страхотен обрат срещу световния №44 Алехандро Табило (Чили)!

Най-добрият български беше на ръба на отпадането при 0:1 сета, когато изоставаше и в края на тайбрека на втората част. Той обаче показа характер и се наложи с 2:1 (6:7/5/, 7:6/5/, 6:2) за 2 часа и 30 минути на корта.

Backpedaling... back against the wall...



No problemo, says @GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/2FMQe3vw6x