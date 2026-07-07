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Победа изстреля Иван Иванов с 51 места в ранглистата

Българинът пречупи нидерландец на старта в Нотингам

Победа изстреля Иван Иванов с 51 места в ранглистата
 

Шампионът на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов скача с 51 места в световната ранглиста благодарение само на една победа. 17-годишният българин пречупи Нилс Вискер (Нидерландия) със 7:6(3), 6:3 в първия кръг на турнира на тревна настилка от сериите "Чалънджър 50" в Нотингам (Великобритания) с награден фонд 56 700 евро.

Мачът продължи час и 21 минути.

Иванов се нуждаеше от три минипробива в тайбрека за първия сет и реализира втория си сетбол, за да поведе в общия резултат.

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Във втората част варненецът значително подобри играта си, повеждайки с 5:2 с единствен пробив в шестия гейм. Така той успя да си осигури шанс да сервира за победата и се класира за втория кръг.

Там Иван Иванов, който премина успешно през квалификациите, ще се изправи срещу представителя на домакините Луй Макстед.

С този успех младият българин спечели 7 точки за ранглистата на АТП, в която заема 654-тото място, както и 1215 евро от наградния фонд на надпреварата.

Прогнозната му позиция за следващата седмица е №603.

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