Повече я прегръщаше, отколкото играеше (ВИДЕО)

Най-добрият тенисист в света Новак Джокович очаква началото на Мастърса в Индиън Уелс, за който тренира усилено, но въпреки това намира време и за редица други дейности.

Сърбинът посети студенти и тренира в университета UCLA, проследи мачовете на ЛА Галакски, както и на ЛА Лейкърс и Денвър, намери време да прекара време с Линдзи Вон, но и с една от най-красивите актриси в света - Чарлийз Терон.

Тя и певецът Гавин Росдейл излязоха заедно на тенис корта за годишно звездно събитие, което събра големи имена от тениса и Холивуд за благотворителност.

Джокович игра с красивата Терон, която е носителка на "Оскар", посланик в ООН и южноафриканска актриса.

Charlize Theron and Novak Djokovic strategize while playing doubles together at #DesertSmash pic.twitter.com/EJBAQW4yyB