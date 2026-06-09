Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ейса знае! Вижте каква снимка има на екрана на телефона си! Любовта с Григор Димитров си личи! Ще я видим ли на Postbank Tennis Gala, която bTV и VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни?

Григор Димитров и мексиканската актриса Ейса Гонсалес са на крилете на любовта и това е очевидно!

Какво по-голямо доказателство от факта, че очевидно искат да са пред очите си по всяко време. И понеже работните им ангажименти не им позволяват, на помощ идват... технологиите.

Наскоро двамата бяха гости на ексклузивна вечеря на моден бранд на брега на Френската ривиера, а фотографите издебнаха екрана на телефона на Ейса.

Секси Григор

За фон тя използва снимка на Димитров от корта, но не от игра.

На кадъра българският тенисист е на пейката и бърше лицето си с тениската, а под нея се виждат съвършените плочки на корема.

Снимка: Instagram

Кадърът е от няколко години и често с него илюстрират как Григор е сред най-секси тенисистите в тура.

Мачът в София

Надяваме се да го видим в същата форма и на Postbank Tennis Gala на 12 юни.

Тогава Димитров и Стефанос Циципас ще играят демонстративно пред българската публика в София, а част от събраните средства от срещата ще бъдат вложени в благотворителни каузи на фондацията на родния тенисист.

Снимка: Евгений Милов, bTV

Мача и шоуто може да гледате пряко по bTV след централната емисия новини, а на онлайн платформата VOYO.BG започваме още в 19:00 ч. с коментарното ни студио.

В деня на срещата - петък, ще може да гледате и обширното интервю, което Димитров даде пред екипа на bTV, който го посети в Монте Карло преди дни! То ще бъде достъпно на VOYO.BG.