bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Приказката за рибата и тигана - нагледно на Australian Open (ВИДЕО)

Тенисист се зарадва предварително, а след това отпадна

Тенис сезонът започна, а вече имаме и първият... гаф. 

Сътвори го австриецът Себастиан Офнер по време на втория кръг от квалификациите за основната схема на Откритото първенство на Австралия. 

Той напълно онагледи фразата: "Рибата още в морето, а той тигана слага!"

Радостта

Офнер, който е 131-ви в света играеше срещу американеца Нишеш Бесавареди. Мачът стигна до тайбрек след 4:6, 6:4, а австриецът поведе със 7:1. 

Обикновено в мачовете това означава край, но не и в турнирите от Големия шлем!

Офнер явно забрави къде играе и се зарадва искрено, като дори понечи да поздрави опонента си

Върни се!

Съдията на стола обаче му припомни, че първо трябва да запише десета точка и тогава да празнува. 

Явно объркването се отрази на играта на Офнер. 

В края на мача той беше губещ, след като съперникът му успя да осъществи обрат в тайбрека за 13:11. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

австралия грешка загуба тайбрек себастиан офнер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Александър Кръшняк пише история!

Александър Кръшняк пише история!
Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"
Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Последни новини

Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Приказна история: Баскет звезда пребори рака и го очакваме в игра!

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата

Вдигат паметник на Димитър Пенев на новата "Армия"
Александър Кръшняк пише история!

Александър Кръшняк пише история!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV