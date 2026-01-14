Приказката за рибата и тигана - нагледно на Australian Open (ВИДЕО)

Тенис сезонът започна, а вече имаме и първият... гаф.

Сътвори го австриецът Себастиан Офнер по време на втория кръг от квалификациите за основната схема на Откритото първенство на Австралия.

Той напълно онагледи фразата: "Рибата още в морето, а той тигана слага!"

Радостта

Офнер, който е 131-ви в света играеше срещу американеца Нишеш Бесавареди. Мачът стигна до тайбрек след 4:6, 6:4, а австриецът поведе със 7:1.

Обикновено в мачовете това означава край, но не и в турнирите от Големия шлем!

Офнер явно забрави къде играе и се зарадва искрено, като дори понечи да поздрави опонента си.

Върни се!

Съдията на стола обаче му припомни, че първо трябва да запише десета точка и тогава да празнува.

Явно объркването се отрази на играта на Офнер.

В края на мача той беше губещ, след като съперникът му успя да осъществи обрат в тайбрека за 13:11.

