Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)

Григор Димитров и любимата му Ейса Гонсалес избраха Средиземно море за своята романтична ваканция.
Докато българският тенисист се възстановява от контузията в гръдния мускул, получена по време на "Уимбълдън", а красивата мексиканка си е дала почивка от ангажиментите, свързани с филмовата ѝ кариера, те плават.
При това са избрали изключително красива дестинация.
Двамата не разкриват директно къде са, но от снимките в социалните мрежи можем да съдим, че са в покрайнините на италианския остров Капри.
От видеото на Димитров ясно се виждат емблематичните фаральони - скали в морето, които най-често присъстват на картичките от местността.
Остров Капри е един от предпочитаните от туристите. Той се намира много близо до други два красиви крайбрежни града - Амалфи и Соренто.
Димитров публикува само няколко снимки от ваканцията, но една от тях предизвика усмивка с описанието си.
"Шефката" - така определи той своята любима Ейса, седнала на яхтата с развяна от морския бриз коси.
Гонсалес и българският тенисист разкриха за връзката си по време на турнира в Мадрид.
От тогава Ейса често се появява на надпревари. Тя бе и на "Уимбълдън" - последния турнир, на който участва Димтров.
На осминафинал българинът бе близо до победа над тогавашния лидер в световната ранглиста Яник Синер, но контузия при 2:0 сета в негова полза го принуди да се откаже.
Последва операция, след която Григор отмени част от турнирите в календара си.
Очаква се той да се завърне за края на сезона, когато са турнирите в зала в Европа.
