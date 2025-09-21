Разкрити са! Ето къде плават Григор Димитров и Ейса! (СНИМКИ)

Григор Димитров и любимата му Ейса Гонсалес избраха Средиземно море за своята романтична ваканция.

Докато българският тенисист се възстановява от контузията в гръдния мускул, получена по време на "Уимбълдън", а красивата мексиканка си е дала почивка от ангажиментите, свързани с филмовата ѝ кариера, те плават.

При това са избрали изключително красива дестинация.

Потайни

Двамата не разкриват директно къде са, но от снимките в социалните мрежи можем да съдим, че са в покрайнините на италианския остров Капри.

От видеото на Димитров ясно се виждат емблематичните фаральони - скали в морето, които най-често присъстват на картичките от местността.

Остров Капри е един от предпочитаните от туристите. Той се намира много близо до други два красиви крайбрежни града - Амалфи и Соренто.

Щастливи

Димитров публикува само няколко снимки от ваканцията, но една от тях предизвика усмивка с описанието си.

"Шефката" - така определи той своята любима Ейса, седнала на яхтата с развяна от морския бриз коси.

Любов

Гонсалес и българският тенисист разкриха за връзката си по време на турнира в Мадрид.

От тогава Ейса често се появява на надпревари. Тя бе и на "Уимбълдън" - последния турнир, на който участва Димтров.

На осминафинал българинът бе близо до победа над тогавашния лидер в световната ранглиста Яник Синер, но контузия при 2:0 сета в негова полза го принуди да се откаже.

Последва операция, след която Григор отмени част от турнирите в календара си.

Очаква се той да се завърне за края на сезона, когато са турнирите в зала в Европа.

