Коко Гоф страда от синдром, мъчил Лейди Гага и Том Ханкс (ВИДЕО)

Да си една от най-успешните тенисистки в последните години, да имаш над 30 млн. долара в банковата сметка, но въпреки това да се съмняваш в постиженията си.

Такъв е животът за Коко Гоф. Американката страда от синдром, често срещан сред знаменитостите.

Гоф се класира за полуфиналите на турнира в Маями за първи път в кариерата си. По този начин тя стана най-младата американка стигала до тази фаза от Серина Уилямс през 2004 г. насам. Годината, в която Гоф се ражда.

След успеха си срещу Белинда Бенчич 22-годишната Коко говори за проблем, с който се бори повече от 3 години - Синдром на самозванеца. Това е състояние, в което успешни хора изпитват съмнение в постиженията си, усещат се като измамници, късметлии, но не и продукт на способностите си.

Не е единствената

Понякога, когато излизам на загрявка и чуя по уредбата какви успехи имам, съм с усещането, че това не съм аз, но след това си казвам "О, всъщност имам добра кариера". Във времето съм имала проблеми със сервиса, заради които съм считала, че не заслужавам да бъда там където съм.

Коко Гоф има 11 титли на сингъл, а най-ярко се отличават двата и триумфа - на "Ролан Гарос" през 2025 г. и US Open две години по-рано. Има 31 млн. долара от турнири и е четвърта в световната ранглиста.

Синдромът на самозванеца е често срещано явление сред популярните личности. Лейди Гага, Том Ханкс, Пенелопе Крус, Натали Портман, Бела Хадид, Мишел Обама открито са говорили за този проблем. Изследвания доказват, че 70 до 84% от хората в света в даден момент от живота си страдат от този синдром.