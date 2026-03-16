„Обидно малко пари“ – защо Каратанчева и Томова не играят за България?

„Обидно малко пари, предложени от Българската федерация по тенис“ – това е причината Лиа Каратанчева да не е част от състава на България за предстоящите мачове от „Били Джийн Кинг къп“.

Това бе разкрито от баща ѝ Радослав Каратанчев, който записа видео, за което обясни, че е „отворено писмо“, с което обяснява ситуацията.

Най-вероятно заради това и първата ни ракета Виктория Томова (бел. ред - Томова отпадна днес в първия кръг на квалификациите в Маями, след като загуби с 3:6, 2:6 срещу водачката в схемата Кимбърли Бирел. Австралийката е 70-а в света и с 93 позиции пред българката. ) не е на линия, както и Гергана Топалова.

За сметка на тях, в отбора са много по-млади състезателки.

Снимка: Reuters

Според Радослав Каратанчев, цитиран от TennisKafe тенис федерацията предлага хонорари, които не отговарят на нуждите на играчите и дори са обидни. Той не е съгласен и с това, че всички в отбора получават еднаква сума пари, без значение дали са водещи тенисисти или със статут на резерви.

„Предложението към Лиа беше обидно. Тя ми се обади и ме попита. Бъдете достойни към труда на всеки един играч“, казва Каратанчев.

„Като казвате, че нямате пари, не би трябвало да се правят оферти и да се оправяме сами“, добавя още той.

Друго обвинение, което се чува във видеото е, че в клаузите на договорите, които се предлагат на играчите, има точки, които са неразбираеми.

Отборът на България за предстоящите мачове ще бъде съставен от Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева. Турнирът ще се проведе от 6 до 12 април.

Конкуренти на българския тим ще бъдат домакините от Босна и Херцеговина, както и Египет, Кипър, Израел, Австрия, Северна Македония, Република Южна Африка, Финландия и Мароко.

Първите два отбора ще спечелят промоция за първа група на Евро-африканската зона на „Били Джийн Кинг къп“, а последните четири ще изпаднат в трета група.