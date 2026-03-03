Бомби летят на турнира на Иван Иванов. Тенисисти бягат в паника! (ВИДЕО)

Жертва на военните действия в Близкия Изток стана българският тенисист Иван Иванов.
Лидерът в световната ранглиста при юношите е във Фуджайра, Саудитска Арабия, където трябва да се включи в турнира от веригата Чаланджър.
Цялото провеждане на надпреварата обаче е под въпрос, тъй като днес, 3 март, един от мачовете бе прекъснат заради въздушна заплаха.
По време на квалификационния мач между Даниил Остапенков и Хаято Мацука, близо до корта се чу силен звук, който накара тенисистите и съдиите да напуснат корта веднага.
Резултатът бе 6:3, 4:6, 2:1 в полза на руснака и все още не е ясно дали и кога играта ще бъде подновена.
Scène impressionnante en Challenger— Univers Tennis (@UniversTennis) March 3, 2026
Le jeu a été suspendu lors du Challenger 50 de Fujairah, aux Émirats.
Les joueurs ont été évacués après une explosion liée à un drone abattu, dont les débris ont provoqué un incendie dans un port pétrolier. pic.twitter.com/wX502ILwSg
Организаторите съобщават, че в момента всички участници са евакуирани, а причината за паниката е била експлозия на свален дрон, който е предизвикал пожар в близкото нефтено пристанище.
Българският тенисист стана седми в анкетата за Спортист на годината, след като през 2025 г. стана победител в Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън". Полуфиналист е от "Ролан Гарос".
Той има право да участва в надпреварата с уайлд кард като лидер при юношите.
Ситуацията в Близкия Изток се усложни след мащабната военна операция на Израел и САЩ срещу Иран, при която бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.
От Иран отговориха с удари в Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Йордания, Кувейт, ОАЕ.