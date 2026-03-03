bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Бомби летят на турнира на Иван Иванов. Тенисисти бягат в паника! (ВИДЕО)

Всички тенисисти са евакуирани

Жертва на военните действия в Близкия Изток стана българският тенисист Иван Иванов. 

Лидерът в световната ранглиста при юношите е във Фуджайра, Саудитска Арабия, където трябва да се включи в турнира от веригата Чаланджър. 

Цялото провеждане на надпреварата обаче е под въпрос, тъй като днес, 3 март, един от мачовете бе прекъснат заради въздушна заплаха. 

Смразяващ звук

По време на квалификационния мач между Даниил Остапенков и Хаято Мацука, близо до корта се чу силен звук, който накара тенисистите и съдиите да напуснат корта веднага. 

Резултатът бе 6:3, 4:6, 2:1 в полза на руснака и все още не е ясно дали и кога играта ще бъде подновена.

Организаторите съобщават, че в момента всички участници са евакуирани, а причината за паниката е била експлозия на свален дрон, който е предизвикал пожар в близкото нефтено пристанище. 

Иван Иванов

Българският тенисист стана седми в анкетата за Спортист на годината, след като през 2025 г. стана победител в Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън". Полуфиналист е от "Ролан Гарос".

Той има право да участва в надпреварата с уайлд кард като лидер при юношите

Снимка: Daniel Kopatsch

Ситуацията в Близкия Изток се усложни след мащабната военна операция на Израел и САЩ срещу Иран, при която бе убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

От Иран отговориха с удари в Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Йордания, Кувейт, ОАЕ.

НА ЖИВО: Ормузкият проток е блокиран заради заплаха от Техеран, петролът поскъпва
