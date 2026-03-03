Индиън Уелс не пощади Григор Димитров

Григор Димитров ще започне участието си в първия Мастърс турнир за годината в Индиън Уелс по най-трудния възможен начин.

Българинът не е сред поставените и още в първия кръг ще се изправи срещу французина Теранс Атман – същия съперник, който го отстрани преди броени дни в Акапулко.

Снимка: Reuters

Предизвикателството обаче може да стане още по-сериозно. При победа Димитров вероятно ще срещне световния №1 Карлос Алкарас още във втория кръг. Испанецът е двукратен шампион в турнира и се намира в отлична форма, като продължава да диктува темпото в мъжкия тенис.

Именно Алкарас нанесе тежко поражение на Димитров в Индиън Уелс миналия сезон. Евентуален нов сблъсък би бил възможност за реванш.

Ранглиста

В последното обновяване на световната ранглиста 34-годишният хасковлия се изкачи с две позиции и вече е №42.

На върха продължава да бъде Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Новак Джокович.