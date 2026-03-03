bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Индиън Уелс не пощади Григор Димитров

Тежка схема и ранна битка с фаворитите

Индиън Уелс не пощади Григор Димитров
Reuters

Григор Димитров ще започне участието си в първия Мастърс турнир за годината в Индиън Уелс по най-трудния възможен начин.

Българинът не е сред поставените и още в първия кръг ще се изправи срещу французина Теранс Атман – същия съперник, който го отстрани преди броени дни в Акапулко.

Снимка: Reuters

Предизвикателството обаче може да стане още по-сериозно. При победа Димитров вероятно ще срещне световния №1 Карлос Алкарас още във втория кръг. Испанецът е двукратен шампион в турнира и се намира в отлична форма, като продължава да диктува темпото в мъжкия тенис.

Именно Алкарас нанесе тежко поражение на Димитров в Индиън Уелс миналия сезон. Евентуален нов сблъсък би бил възможност за реванш.

Ранглиста

В последното обновяване на световната ранглиста 34-годишният хасковлия се изкачи с две позиции и вече е №42.

На върха продължава да бъде Карлос Алкарас, следван от Яник Синер и Новак Джокович.

Топтенисист остава под бомбите — майка му в паника
 
Тагове:

джокович григор димитров ранглиста индиън уелс жребий Карлос Алкарас Синер Теранс Атман

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)

Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)
Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!
Ябълка, парче хляб и нищо за вечеря

Ябълка, парче хляб и нищо за вечеря

"Лъвовете" пак удариха Армения, стигнаха 100 точки (ВИДЕО)
Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Последни новини

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!

Изнесе ли се тайно Роналдо от Саудитска Арабия? Вижте къде може да е!
Легенда на Юнайтед: Беше страшно, спахме в мазето!

Легенда на Юнайтед: Беше страшно, спахме в мазето!
Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)

Жена изпревари Етиен! Коя е новата госпожа Шумахер? (СНИМКИ)
Ябълка, парче хляб и нищо за вечеря

Ябълка, парче хляб и нищо за вечеря
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV