"След като загубих баща си, исках да запиша фамилията ни в историята"

"След като загубих баща си, моята цел бе да впиша фамилията ни в историята на тениса. Като видя името си на този трофей, съм толкова, толкова горда от себе си. Гордея се със семейството си.

Те никога не се отказаха от моята мечта и правеха всичко възможно, за да продължа напред. Така че това наистина означава много.

И да, просто това винаги е било моята мечта и все още някак не мога да повярвам, че успях!, щастлива бе Арина Сабаленка след триумфа в Откритото първенство на САЩ.

