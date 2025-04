След триумфа в Монте Карло: Алкарас постави пореден рекорд

Карлос Алкарас за пореден път показа, че е един от най-талантливите тенисисти през 21-ви век. Вчера испанецът спечели титлата на "Мастърс 1000" в Монте Карло, като се наложи над Лоренцо Музети (Италия) в три сета.

По този начин 21-годишният играч завоюва шестата си титла от тези ранкинг турнири и първа през настоящия сезон. Той е и най-младият шампион в Монте Карло, задминавайки своя идол Рафаел Надал, който триумфира през 2008 г.

С победата обаче Карлито стана и най-младият №1 по пари от наградни фондове сред тенисистите, родени през новото хилядолетие. Той е част от професионалния спорт от 2018 г. Оттогава е заработил 40 231 787 долара.

Carlos Alcaraz surpasses $40 million in career prize money after his Monte Carlo triumph!

Only 21 years old and already cashing in on greatness!#CarlosAlcaraz #MonteCarloChampion #PrizeMoney #TennisStar pic.twitter.com/gY28STmv5m