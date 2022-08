Световъртеж отказа Григор срещу Тийм

Григор Димитров спечели с 6:0 първия сет срещу Доминик Тийм в Уинстън-Сейлъм, но след това му прилоша и трябваше да се откаже в средата на втория сет при 2:4.

Първата ни ракета взе откриващата част на нула само за 24 минути.

За съжаление при 2:3 изоставане и 30-0 за съперника във втория сет Григор извика физиотерапевт на корта, а той постави студена кърпа на врата на Димитров. Българинът опита да се върне на сервис-линията за подновяване на играта, но се оказа, че не може да се държи на краката си.

Sad to see @domithiem is through to R3 after Grigor Dimitrov is forced to retire…



So much respect between these two ☺️#WSOpen pic.twitter.com/iOcWQVLHHG