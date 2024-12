Тенисист получи инсулт по време на мач

Турският тенисист Алтуг Челикбилек колабира на корта по време на полуфиналния мач на турнира ITF в тунизийския град Монастир.

Челикбилек, който е №451 в списъка на ATP, игра срещу Янки Ерел, след което се свлече на корта, след което получи медицинска помощ и бе откаран в болница, където стана ясно, че е получил инсулт.

Медиите в Турция твърдят, че Челикбилек е "успешно опериран и държавата ще изпрати самолет за него".

Sending prayers to Altuğ Çelikbilek and his family



He retired yesterday after just one game in the semifinal and now it’s reported he underwent surgery after the brain hemorrhage he had in the past. https://t.co/0Zhv4dJsCj