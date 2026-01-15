Тежък жребий за Григор: Циципас и Джокович дебнат

Григор Димитров научи първото си предизвикателство на Australian Open 2026 – българската звезда ще стартира участието си в Мелбърн срещу чеха Томаш Махач. Това отреди жребият за основната схема на турнира, който ще се проведе между 18 януари и 1 февруари.

До момента Димитров и Махач имат само един официален двубой помежду си - на 1/8-финалите във Виена през 2024 г., когато чехът стигна до обрат след драматичен тайбрек в първия сет и се наложи с 6:7(5), 6:4, 6:3.

Втори кръг - Циципас?

При успех в първия кръг хасковлията може да се изправи срещу добре познато име – Стефанос Циципас. Финалистът от Australian Open 2023 започва кампанията си срещу японеца Шинтаро Мочизуки.

Снимка: БГНЕС

Поглед към трети кръг разкрива още по-сериозно препятствие – най-вероятният съперник на българина там е Лоренцо Музети, който стартира срещу Рафаел Колиньон. В същата осмина от схемата се намира и най-високо ранкираният играч – американецът Тейлър Фриц.

Алкарас и Синер

В горната половина на схемата водачът Карлос Алкарас започва срещу представителя на домакините Адам Уолтън.

В долната защитаващият титлата си Яник Синер ще стартира срещу Юго Гастон, след което го очаква сблъсък с Джеймс Дъкуърт или квалификант.

Снимка: БГНЕС

Четвъртият в схемата Новак Джокович, който е в половината на Григор, стартира похода си с мач срещу Педро Мартинес. При победа сърбинът ще играе срещу Теренс Атман или квалификант.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK