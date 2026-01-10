Иван Иванов е Най-добър млад спортист на България за 2025 г.

Тенисистът Иван Иванов спечели наградата за Най-добър млад спортист на България за 2025 г.

Това стана ясно на церемония, която по традиция се организира от viasport за поредна година, а този път в нея гласуваха 132 журналисти - рекорден брой.

Родният тенисист пребори тежка конкуренция в успешната 2025 г. Той заслужи приза със страхотното си представяне при юношите през изминалите 12 месеца.

Иванов завърши 2025 г. като лидер в световната ранглиста при младежите. Той е победител в Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън" и полуфиналист от "Ролан Гарос".

Българинът направи вече и първи стъпки в мъжкия тенис, като беше включен в отбора на България за Купа "Дейвис" при победата над Финландия, която ни изкачи в топ дивизията на турнира.

Снимка: Lap.bg

Конкуренцията

Ето и как беше подредена десетката за 2025 г.:

1. Иван Иванов (тенис) - 1089 точки

2. Симеон Николов (волейбол) - 1059 точки

3. Никола Цолов (автомобилизъм) - 974 точки

4. Александър Василев (тенис) - 814 точки

5. Малена Замфирова (сноуборд) - 729 точки

6. Димана Иванова (волейбол) - 488 точки

7. Валентина Георгиева (спортна гимнастика) - 429 точки

8. Християн Касабов (лека атлетика) - 162 точки

9. Виктория Нинова (волейбол) - 156 точки

10. Калина Венева (волейбол) - 139 точки

Иван Иванов не присъстваше на церемонията, тъй като днес (10 януари) играе на полуфинал на турнира в Манакор. Във видео обръщение той благодари на треньорите си от академията на Рафаел Надал, където тренира от години, както и на феновете и всички, които са му се доверили.

Волейболът

Без съмнения волейболът "обра" голяма част от наградите за 2025 г. напълно заслужено.

Отбор на годината е националният отбор до 19 години за девойки, който спечели световното първенство в Сърбия и Хърватия. Четири българки влязоха в идеалния състав на шампионата, а Димана Иванова стана Най-полезна волейболистка на турнира.

Очаквано треньор на годината стана селекционерът Атанас Петров.

Федерацията пък бе отличена за Най-добре работеща федерация през 2025 г.

Специалните награди

На церемонията бяха връчени и няколко специални награди.

Баскетболната легенда Здравко Янчев е "Баскетболен вдъхновител". Един от емблематичните треньори бе отличен за дългогодишната си работа само с подрастващи. Той е изключителна фигура за този спорт в Ямбол, а от лятото на 2025 г. работи в Берое.

Призът "Воля за победа" отиде при футболистът на ЦСКА Антон Толев.

Той успя да пребори тежко нараняване от началото на 2025 г., след което животът му беше в опасност, и отново да се върне на терена като част от втория тим на "червените".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK