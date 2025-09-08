Величието на Карлос Алкарас в цифри

Шампионът от US Open се нареди до Бекер и Едберг

Карлос Алкарас е шампионът на US Open! Той победи Яник Синер на финала и продължава да постига исторически постижения. Испанецът ликува след 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 и така свали италианския си съперник от върха в световната тенис ранглиста, където Синер прекара последните 65 седмици.

Карлос вече има шест титли от Големия шлем, което го изравнява с Борис Бекер и Стефан Едберг.

В същото време той взе шест Мейджъра за много кратко време - последната на 22 години и 125 дни. Само един човек в историята е печелил толкова много титли от Големия шлем по-бързо от него – Бьорн Борг (22 години и 32 дни).

Алкарас стана едва четвъртият играч в историята, спечелил повече от една титла от Големия шлем на всички настилки – той има по две на "Ролан Гарос" (клей), "Уимбълдън" (трева) и Откритото първенство на САЩ (твърда настилка). Той се присъединява към Матс Виландер (три на клей, по две на трева и на хард), Рафаел Надал (14 на клей, шест на твърда настилка и две на трева) и Новак Джокович (три на клей, 14 на твърда настилка и седем на трева).

Снимка: Reuters

Когато испанецът спечели първия US Open през 2022 г., той стана най-младият №1 в историята на световната ранглиста на ATP. Сега той ще се завърне на първото място – слагайки край на 65-седмичната серия на Синер.

Алкарас прави страхотен сезон до момента:

2 титли от Големия шлем, колкото има и Синер.

7 трофея през 2025 г. - най-много в тура.

61 победи и 6 загуби е най-добрият резултат в тура.

46 победи в 48 мача и 8 поредни финала от април насам.

Той на практика е забравил как се губи.

