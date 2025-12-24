Всички бяха с булчински рокли на сватбата на Винъс Уилямс (СНИМКИ)

Една от звездите на световния тенис в последните години - Винъс Уилямс, каза най-важното си "Да!". Тя вече е госпожа Прети!
Американката, която има 7 титли от Големия шлем, се омъжи на интересна церемония за италианския актьор и режисьор Андреа Прети.
Двамата пренесоха връзката си на по-високо ниво във Флорида, а всички дами сред гостите бяха с... булчински рокли. В това число сестрата на Винъс - Серина.
45-годишната тенисистка, която се завърта на корта след като пропусна почти цялата 2024 г., и съпругът ѝ потвърдиха годежа си през юли.
По-голямата от сестрите Уилямс разказа, че именно той ѝ е помогнал и я е насърчил да се захване отново с професионален спорт.
Двамата с Прети, който е бивш модел, се запознават през 2024 г. по време на седмицата на модата в Милано. Той е плътно до нея по време на лечението ѝ от аденомиоза, заради което слага пауза на кариерата си.
Така - в хармония, преодолели трудностите, двамата решават да вдигнат петдневна сватба!
На която всички да са в бяло!
Освен Винъс, по подразбиране, с булчински рокли бяха и Серина, и майка им Оракене, и най-близките им приятелки.
Господата пък бяха в изцяло черни костюми.
Влюбените искали да организират голяма италианска сватба, но документално тя щяла да отнеме твърде много време, затова решили да си направят безкраен купон у дома.
Приятелите им се насладили на парти покрай басейна, волейболен мач, няколко церемонии, а накрая всичко завършило в... парти автобус! Без младоженеца, който бил капнал от умора!
В понеделник цял ден празненството било покрай басейна, във вторник били моминското и ергенското партита, сряда - романтична вечеря в луксозен ресторант с красива гледка, четвъртък - ден за волейбол, петък - подпис пред властите, събота - основното парти.
Звучи доста интензивно!
Самата Винъс благодари пред "Вог" на своята стилистка Кеша Маклауд, която изработила визиите за всичките ѝ дни!
