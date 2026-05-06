Историята на Григор още не е приключила — и тенисът го знае!

Преди година побеждаваше най-добрия в света, тенисът е жесток, пише анализатор

Григор Димитров сам откровено признава, че преминава през един от най-тежките периоди в своята тенис кариера — момент, който идва след дълги години в елита и първо отпадане от топ 100 за последните 14 години.

Най-силният български тенисист започна сезона с едва две победи, а участието му на Чаланджър турнира в Екс-ан-Прованс завърши с поражение от световния №312 Пол Мартин Тифон.

Анализаторът Джон Вертхайм напомня, че в подобни моменти шумът около резултатите често заглушава контекста — контузии, форма, ритъм и чисто човешката страна на спорта.

„Нека помислим малко за ставащото с Григор Димитров. Той водеше с 2:0 сета на "Уимбълдън" срещу могъщия Яник Синер, като това се случваше преди по-малко от година.“

И допълва: „В момента Григор е 137-и в света и ще трябва да минава през квалификациите на "Ролан Гарос". Тенисът е един жесток и безчувствен спорт“, пише анализатор №1 на Tennis Channel в своя официален X профил, цитиран от tennis.bg.

Със сигурност историята на Григор още не е приключила — и София ще го разбере! Съвсем скоро Григор Димитров отново ще зарадва българската публика! Родният тенисист ще играе демонстративен мач в софия на 12 юни.

Това ще е втора такава инициатива на българския тенисист, след като през 2024 г. той покани за такъв мач Новак Джокович, а двамата сътвориха страхотно шоу!

Датата на събитието е 12 юни. Мястото е най-голямата зала в България - "Арена 8888". 

Събитието Postbank Tennis Gala ще събере 12 000 по трибуните, а всички могат да го гледате и пряко в ефира на bTV от 20:00 ч.!

След Джокович: Григор играе демонстративно с Циципас в София и в ефира на bTV
 
