3 месеца преди бенефиса: Теодор Салпаров става футболист заради Стилиян Петров

90 дни преди официално да се сбогува с амплоато си на волейболист, любимецът на България Теодор Салпаров ще облече... футболния екип.

Либерото е потвърдил участие в благотворителната демонстративна среща, организирана от бившия капитан на националния тим Стилиян Петров.

"Мачът на надеждата" ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас.

Съобщението

"Волейболната магия се пренася на футболния терен! Към “Мача на Надеждата” се присъединява един от най-обичаните български спортисти! Теодор Салпаров – Символът на неизчерпаемата енергия и непримиримия дух! Либерото, което беше душата на националния ни отбор, заменя волейболното поле с футболния терен. Теди идва в Бургас, за да вложи цялото си голямо сърце в името на живота!", пишат организаторите на събитието.

В мача ще участват още Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Събраните средства ще бъдат предоставени на фондацията на Стилиян Петров, която подпомага онкологичния център в Бургас и ще предостави средства за лечението на емблематичните футболисти Любослав Пенев и Петър Хубчев.

Бенефисът

С участието си в "Мача на надеждата", Салпаров ще "загрее" за своя последен мач на 5 септември в Арена "8888" в София.

Шоуто обещава да бъде грандиозно, а у нас да пристигнат редица от най-добрите в историята на волейбола в световен мащаб, както и любимци на родната публика от тимовете, които ни донесоха толкова радост през последните години.

Снимка: Lap.bg

Салпаров започва волейболната си кариера през 2003 г. в ЦСКА, а след това играе за руските Луч, Динамо Москва, Газпром Сургут, Зенит Казан, турския Галатасарай, френския Лион и отново у нас - в Нефтохимик и Хебър.

Той е 4-кратен златен медалист в Шампионската лига, неколкократен шампион на Русия и България.

С националния тим е бронзов медалист от световното през 2006, европейското през 2009 и Световната купа през 2007 г.