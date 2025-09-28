bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илия Петков пред bTV: Ще ми трябва време да се зарадвам (ВИДЕО)

Той не успя да скрие усмивката си след спечеления сребърен медал

Илия Петков - сребърен медалист от световното първенство по волейбол! 

Усмивката му казва повече от всички думи на света! И той просто не може да я скрие само минути след финала на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. 

Българските "лъвове" не успяха да победят Италия за титлата, но със сигурност постигнаха един от най-значимите успехи в историята на българския спорт.

Нямам думи

"Не мога да асимилирам какво сме направили в последните няколко дни, в последните няколко мача, в последните няколко седмици. Ще ми трябва време да се зарадвам напълно. В момента... нямам думи. 

Снимка: Volleyball World

Току що ми показаха, че има зверски много хора на "Александър Невски", които са гледали мача, за което им благодаря. Огромно благодаря! Почувствахме подкрепата през целия турнир", заяви той.

Посрещането

Вече е ясно кога и къде се прибира четата на Джанлоренцо Бленджини. Пътуването от Манила до София (близо 10 000 км) започва още днес. Вторите в света се очакват на летище "Васил Левски" във вторник около 14:45 часа с полет от Истанбул.

bTV научи, че от федерацията и Столична община подготвят подобаващо посрещане. То включва и шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Тагове:

България волейбол национален отбор световно първенство Илия Петков

