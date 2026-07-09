Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Суперзвездите Мони и Алекс Николови предизвикаха истински фурор в Белград Двамата изгледаха загубата на женския национален отбор от домакините Снимка: Instagram

Без съмнение братята Александър и Симеон Николови вече са със статут на звезди в световния волейбол. Дори на суперзвезди!

Поне така ги представят в Белград, където те изненадващо се появиха вчера, 8 юли.

Двамата сребърни медалисти от шампионата на света през 2025 г. във Филипините изгледаха на живо мача от волейболната Лига на нациите, в който женският национален отбор на България загуби с 0:3 от Сърбия.

В залата

Алекс и Мони се появиха един до друг само часове след като стана ясно, че от следващия сезон ще играят заедно в италианския Лубе Чивитанова.

Разпределителят подписа договор с отбора на батко си след като се представи на високо ниво в Локомотив Новосибирск. Алекс пък преподписа с клуба до 2029 г.

Снимка: Instagram

Сръбските медии съобщават, че двамата веднага са били забелязани в залата и между сетовете с усмивка са раздавали автографи и не са отказали снимка на феновете.

Спекулации

Присъствието на Мони и особено на Алекс в залата засили спекулациите за отношенията на диагонала с една от националките на Сърбия - Хена Куртагич.

Смята се, че двамата са във връзка, въпреки че все още не са потвърдили официално.

Снимка: Instagram

Хена често може да бъде видяна на мачове на Лубе, а Алекс "връща жеста" с присъствие на мачове на Веро Волей Милано.

Сръбкинята в момента е част от националния тим на страната си и вчера записа 6 точки в мача срещу България.