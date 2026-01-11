bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

Капитанът на България вдигна Купата на страната

Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов спечели Купата на Полша с Богданка. Във финала тимът от Любин се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) срещу Асеко Ресовия пред 13 000 зрители в Краков.

Така Богданка завоюва Купата за първи път в историята. В момента отборът на световния вицешампион държи всички местни трофеи. "Жълтите" са шампиони от миналия сезон, а в началото на този вдигнаха Суперкупата.

Днес Грозданов записа 7 точки (2 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака). Над всички за Богданка беше суперзвездата Вилфредо Леон с 15 точки (2 блока, 4 аса и 50% ефективност в нападение), а Кевин Сасак и Джаксън Йънг се отчетоха съответно с 12 и 11.

За Ресовия най-резултатен с 13 точки стана Клемен Чебул (2 аса, 69% ефективност в атака).

Съставите

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 15, Джаксън Йънг 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 5 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма)

РЕСОВИЯ: Марчин Януш, Карол Бутрин 1, Клемен Чебул 13, Артур Шалпук 2, Дани Демяненко 4, Матеуш Пореба 1 - Павел Заторски-либеро (Ясин Луати 5, Якуб Буцки 6, Ерик Шоджи, Чезари Сапински 6)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

купа триумф Полша национал Алекс Грозданов Богданка световен вицешампион

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Алекс Николов: Лубе лъже!

Алекс Николов: Лубе лъже!

Първото за годината Ел Класико: Къде да го гледате?

Първото за годината Ел Класико: Къде да го гледате?

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)
Александър Гавалюгов им скри шапката в САЩ! Наниза 37 рекордни точки! (ВИДЕО)

Александър Гавалюгов им скри шапката в САЩ! Наниза 37 рекордни точки! (ВИДЕО)

Последни новини

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Алберт Попов с второ най-добро класиране през сезона

Алекс Николов: Лубе лъже!

Алекс Николов: Лубе лъже!

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)
ЦСКА тръгна за Турция. Христо Янев сплотява колектива (ВИДЕО)

ЦСКА тръгна за Турция. Христо Янев сплотява колектива (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV