Исторически триумф за Алекс Грозданов в Полша

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов спечели Купата на Полша с Богданка. Във финала тимът от Любин се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) срещу Асеко Ресовия пред 13 000 зрители в Краков.

Така Богданка завоюва Купата за първи път в историята. В момента отборът на световния вицешампион държи всички местни трофеи. "Жълтите" са шампиони от миналия сезон, а в началото на този вдигнаха Суперкупата.

Днес Грозданов записа 7 точки (2 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака). Над всички за Богданка беше суперзвездата Вилфредо Леон с 15 точки (2 блока, 4 аса и 50% ефективност в нападение), а Кевин Сасак и Джаксън Йънг се отчетоха съответно с 12 и 11.

За Ресовия най-резултатен с 13 точки стана Клемен Чебул (2 аса, 69% ефективност в атака).

Съставите

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 15, Джаксън Йънг 11, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 7, Финиън МакКарти 5 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма)

РЕСОВИЯ: Марчин Януш, Карол Бутрин 1, Клемен Чебул 13, Артур Шалпук 2, Дани Демяненко 4, Матеуш Пореба 1 - Павел Заторски-либеро (Ясин Луати 5, Якуб Буцки 6, Ерик Шоджи, Чезари Сапински 6)

