Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Покажи на тия хора": Ето кой ще се грижи за настроението на бенефиса на Салпаров Хитове ще звучат на 5 септември в София. Гледайте "Една кариера. Една легенда" пряко по bTV и на платформата VOYO.bg Снимка: bTV

Един от най-обичаните музикални изпълнители у нас - Криско, се включва в едно от спортните събития на годината.

Той ще бъде част от бенефиса на обичаното либеро на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров под надслов "Една кариера. Една легенда".

Мачът ще е в Арена "8888" на 5 септември и ще може да го гледате пряко по bTV и на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Благотворително

Криско обяви голямата новина в социалните мрежи и зарадва с още едно съобщение - средствата от мача ще бъдат дарени за благотворителната фондация на музиканта.

Организацията "Слънчеви деца" има за цел да построи сигурен и модерен дом за деца със специални потребности.

Парите от продадените VIP билети за залата ще отидат за каузата.

Всеки, който се сдобие с пропуските, ще получи места до корта, специална селекция вино и достъп до ексклузивното афтър парти.

Звездите

Теодор Салпаров ще събере на бенефиса си едни от най-големите звезди в световния волейбол, с които се е срещал през успешната си богата кариера.

Той вече обяви присъствието на две от звездите на бразилския национален тим от близкото минало - Данте Амарал и Серджо Сантос.

В залата ще видим още неговия добър приятел и носител на "Златната топка" за 1994 г. - Христо Стоичков.

Гледайте "Една кариера. Една легенда" пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември от 16:30 ч.