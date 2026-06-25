Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков ще участва в бенефиса на Теодор Салпаров (ВИДЕО) Шоуто може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG на 5 септември Снимка: Lap.bg

Христо Стоичков е първото голямо име, което ще видим на бенефиса на либерото на националния отбор по волейбол Теодор Салпаров "Една кариера. Една легенда" на 5 септември.

Камата потвърди своето присъствие с видео обръщение и обеща грандиозно шоу.

"Една кариера. Една легенда" може да гледате пряко по bTV и на нашата онлайн платформа VOYO.BG на 5 септември.

Приятелството със Стоичков

"На 5 септември искам да напълним залата и да направим един празник на нашия приятел Теди Салпаров. Той го заслужава! Той е и ще остане великанът в българския волейбол! Искам да направим великолепно нещо и всички гости да останат възхитени от нашето гостоприемство! ", заяви Стоичков във видеото.

Легендата на българския футбол и Салпаров са в приятелски отношения и често са ги демонстрирали на различни събития.

Присъствието на Стоичков ще донесе още по-голям блясък на шоуто! Все пак той е носител на най-авторитетната индивидуална награда във футбола - "Златна топка" за 1994 г.!

Очаква се редом да Камата в залата да бъдат и още легенди на българския и световния волейбол.

Снимка: Lap.bg

Бенефисът

След повече от 20 години на най-високо ниво в професионалния спорт, Салпаров ще се сбогува с феновете и любители на волейбола по начин, който обещава да остане в историята. Либерото, превърнал се в символ на всеотдайност, характер и непримиримост, винаги е бил сред любимците на публиката – а сега е готов да върне жеста със събитие, каквото България не е виждала.

Роден на 16 август 1982 г. в Габрово, Теодор Салпаров поема по пътя на волейбола още в ранна възраст, вдъхновен от своята майка – бившата състезателка Тодорка Симеонова. Първите му стъпки в спорта са в ЦСКА, а кариерата му го отвежда до върховете на европейския и световния клубен волейбол.

Със силни изяви в Русия – с отбори като Луч Москва, Газпром Сургут, Динамо Москва и Зенит Казан – той постига едни от най-големите си успехи, включително исторически квадрупъл през 2017 г. със Зенит. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 г., а последните си мачове изиграва с тима на Хебър Пазарджик.

Снимка: Lap.bg

Като част от златното поколение на националния отбор на България, Салпаров има ключова роля за спечелените бронзови медали от световното първенство (2006), Световната купа (2007) и европейското първенство в Турция (2009). Участник в Олимпийските игри в Пекин 2008 и Лондон 2012, той оставя трайна следа и в международния волейбол.

Сега кариерата на "Любимец №13" ще бъде отбелязана с бенефисен шоу спектакъл, който ще събере на едно място съотборници, приятели и фенове, за да отдадат заслужена почит на един от най-големите български волейболисти.

Не пропускайте "Една кариера. Една легенда. Бенефис на Теодор Салпаров“ – на 5 септември от 16:30 ч. пряко по bTV и на VOYo.BG.