Волейбол

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Параноя или правила?

Скандал разтърси Русия, след като охрана не допусна малко момиче до волейболен мач в Новосибирск. Причината? Детски плакат с българския национал Симеон Николов и жълто-синя топка „Микаса“, която… била „подозрително близка“ до украинското знаме.

Видео от случката взриви социалните мрежи и предизвика бурни реакции. Фенове определят ситуацията като „параноя“ и „пълен абсурд“.

Четвъртият мач за бронза между Локомотив Новосибирск и Зенит Санкт Петербург все пак се изигра, а тимът на българина стигна до решаващ пети двубой.

След избухването на скандала от клуба побързаха да се разграничат, като обясниха, че действията на стюардите били „буквално тълкуване на правилата“. И обещаха мерки срещу охранителите.

Те са българи и ще играят за титли в Европа! (ВИДЕО)

"При домакинските мачове Локомотив ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития.

Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма", коментираха от сибирския клуб.

Волейболът, който я направи звезда
Украйна пламен константинов Русия война плакат топка цветове локомотив новосибирск симеон николов

Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността

Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността
„Дойде ми много“: Наша надежда в биатлона избра „Б“ отбора

„Дойде ми много“: Наша надежда в биатлона избра „Б“ отбора
ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)

ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)
Разкритие в съда: Марадона бил с биполярно разстройство

Разкритие в съда: Марадона бил с биполярно разстройство
Волейболът, който я направи звезда

Волейболът, който я направи звезда

Последни новини

Волейболът, който я направи звезда

Волейболът, който я направи звезда
На 100 км от тук: Футболисти бутат закъсала на терена линейка (ВИДЕО)

На 100 км от тук: Футболисти бутат закъсала на терена линейка (ВИДЕО)
Как Football Manager „откри“ български национал?

Как Football Manager „откри“ български национал?
ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)

ФИФА опита да сдобри Израел и Палестина. Провали се! (ВИДЕО)
