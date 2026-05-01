Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Скандал разтърси Русия, след като охрана не допусна малко момиче до волейболен мач в Новосибирск. Причината? Детски плакат с българския национал Симеон Николов и жълто-синя топка „Микаса“, която… била „подозрително близка“ до украинското знаме.

Видео от случката взриви социалните мрежи и предизвика бурни реакции. Фенове определят ситуацията като „параноя“ и „пълен абсурд“.

Четвъртият мач за бронза между Локомотив Новосибирск и Зенит Санкт Петербург все пак се изигра, а тимът на българина стигна до решаващ пети двубой.

След избухването на скандала от клуба побързаха да се разграничат, като обясниха, че действията на стюардите били „буквално тълкуване на правилата“. И обещаха мерки срещу охранителите.

"При домакинските мачове Локомотив ангажира външна фирма-изпълнител, която да осигури сигурността в съответствие с установените изисквания и разпоредби за провеждане на масови събития.

Действията на служителя, заснети на видео, са били базирани на напълно буквално тълкуване на предписаните мерки. Клубът обаче не споделя такъв категоричен подход към прилагането им и в тази връзка ще бъдат предприети съответните действия срещу служителите на частната охранителна фирма", коментираха от сибирския клуб.