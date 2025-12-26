Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов ще трябва да почака за първия си трофей в Русия. Неговият Локомотив Новосибирск загуби с 1:3 от Зенит Казан във финала за суперкупата на страната.

208-сантиметровият разпределител на България и съотборниците му успяха да се противопоставят на най-титулувания руския клуб само в третия гейм, когато стигнаха до впечатляващ обрат от 20:23 до 25:23. Роля за това имаше и ефектна блокада на Николов.

Така 19-годишният Мони пропусна възможността да спечели четвърти трофей в три различни държави. Това е и първият му загубен финал на клубно ниво.

Финал след финал

На 15 октомври 2023 г. по-младият от братята Николови спечели Суперкупата на България с Левски. Няколко месеца по-късно със синия екип той заслужи и шампионската титла. С колежанския Лонг Бийч разпределителят триумфира и в САЩ с редица рекорди - включително за най-много асове в историята на колежанското първенство (106 точки).

И тази вечер Симеон получи подкрепа от родителите си. И четирите предишни финала в кариерата му (заедно с този на световното първенство срещу Италия) са пред погледа на Владо и Мая.

Треньорът на Локомотив Новосибирск Пламен Константинов пък пропусна да спечели трети трофей след шампионската титла през 2020 г. и Купата на Русия през този сезон.

За първи път Суперкупата на Русия се разигра във формат Финална четворка, а домакин беше Санкт Петербург. Зенит печели трофея за рекорден 11-и път.