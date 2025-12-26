Мони Николов е №6 в света, къде ще е Алекс? (ВИДЕО)

Симеон Николов е волейболист №6 в света за изминалата година. Класацията е на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Българският разпределител блесна с изключителни отигравания както с националния екип, така и за колежанския тим на Лонг Бийч, с който стана шампион на САЩ. През последните седмици той носи екипа на руския Локомотив Новосибирск, а тази вечер ще гони и първия си трофей под ръководството на Пламен Константинов.



От FIVB отбелязват впечатляващия атакуващ стил на Николов. Благодарение и на внушителния си за поста ръст, Мони е особено ефективен при сервис, блокада и дори нападение.

В обратен ред

По време на световното първенство във Филипините българинът записа цели 44 точки. А в Лигата на нациите - 50. В двата турнира той се отчете и с общо 26 аса.

Международната федерация публикува волейболистите от топ 10 в обратен ред. В престижната класация попадна и капитанът на националите Алекс Грозданов, който е осми.

До края на годината ще научим и позицията на по-големия от братя Николови - Александър. Посрещачът стана най-резултатен на световното първенство.