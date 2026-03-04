bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тъжна вест! Отиде си един от шефовете на волейбола!

Александър Боричич бе начело на европейската централа от 2015 г. насам

Тъжен ден за световния волейбол! От този свят си отиде президентът на Европейската волейболна федерация (CEV) Александър Боричич. 

Новината съобщиха сръбски медии. 

Боричич бе начело на европейския волейбол от 2015 г. насам до 2024 г., като бе чест гост у нас на различни турнири. 

Причината

Преди няколко седмици 78-годишният президент на CEV получи инсулт, а днес, 4 март, премина от последствията от мозъчния удар.

Новината е потвърдена от семейството. Боричич си отишъл в родния си Белград. 

Сръбските медии и близки на един от най-важните шефове на волейбола, видяха съвпадение, тъй като на днешния ден годишнина от основаването си празнува спортният клуб Цървена звезда, където той прекара голяма част от кариерата си като волейболист, треньор и функционер. 

Снимка: CEV

Кариерата

Боричич е роден на 26 май 1948 г. в Белград. Започва кариерата си като волейболист в Звезда. През 1962 г. помага на тима да стане шампион на Югославия, а също така и да спечели 3 Купи на страната, която вече не съществува. 

За националния тим на страната си той записа цели 103 мача, като на европейското първенство през 1975 г. спечели бронз. 

След като приключва активната си спортна кариера, той става треньор на женския тим на Цървена звезда. Под негово ръководство той печели 4 титли и 4 Купи на Югославия. 

С Боричич начело на федерацията, сръбският тим завоюва най-големите си успехи - олимпийската титла от Сидни 2000 и европейската титла от Чехия 2001 г. при мъжете. 

Снимка: CEV

От 2015 г. той е президент на Европейската централа, като изпълняваше функциите до края на живота си. Той е и вицепрезидент на световната федерация (FIVB) и бе сред официалните гости на световното първенство във Филипините, на което мъжкият национален отбор на България спечели сребро. 

В личния си живот Боричич бе женен за съпругата си Борислава - бивша волейболистка, с която има две дъщери Александра и Ивана, както и внуци - Матия и Валентина. 

От Българската федерация по волейбол изразиха своите съболезнования на близките му. 

Снимка: БФВ

"Александър беше истински приятел на българския волейбол. Винаги съм се възхищавал на неговите лидерски качества, на умението му да обединява и да гледа напред с визия за развитието на играта. Имах честта да работя с него и да се уча от неговия опит, мъдрост и отдаденост. Той оставя след себе си пример, който ще ни води и занапред. Изказвам искрените си съболезнования към неговото семейство и към цялото волейболно семейство на Сърбия.", заяви Любо Ганев. 

