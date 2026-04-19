Те са българи и ще играят за титли в Европа! (ВИДЕО)

Българският волейбол отново има сериозно и напълно заслужено присъствие на най-високото клубно ниво в Европа — там, където се решават титли, пишат истории и се раждат легенди.

Двама български национали — Алекс Грозданов и Александър Николов — ще играят във финалите на два от най-силните шампионати в света: полската PlusLiga и италианската SuperLega.

Алекс Грозданов, капитанът на националния отбор, за втора поредна година стига до финала в Полша с Богданка ЛУК Люблин. След историческия триумф и спечелена титла през миналия сезон, тимът отново е сред най-силните, а българският централен блокировач е сред основните стълбове в състава.

Люблин вече има зад гърба си Суперкупа и Купа на Полша, а Грозданов е ключова част от тази доминация.

В същото време, Александър Николов продължава да впечатлява в Италия с екипа на Лубе Чивитанова. Младият посрещач отново изведе своя тим до финал в изключително тежката и конкурентна на Апенините. Със своята мощ в атака, стабилен сервис и изключителна резултатност, той се превърна в един от най-опасните играчи в първенството. Не случайно вече има индивидуални отличия, включително MVP и топреализатор на редовния сезон.

В полуфиналната серия срещу Верона Николов отново беше сред най-важните фигури.

Двата финала — в Полша и Италия — поставят България в центъра на европейския клубен волейбол. Грозданов и Николов, втори в света от Манила 2025, издигат страната ни на най-високото възможно волейболни ниво!