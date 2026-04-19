bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Те са българи и ще играят за титли в Европа! (ВИДЕО)

Алекс Грозданов и Александър Николов герои в Полша и Италия

Българският волейбол отново има сериозно и напълно заслужено присъствие на най-високото клубно ниво в Европа — там, където се решават титли, пишат истории и се раждат легенди.

Двама български национали — Алекс Грозданов и Александър Николов — ще играят във финалите на два от най-силните шампионати в света: полската PlusLiga и италианската SuperLega.

Алекс Грозданов, капитанът на националния отбор, за втора поредна година стига до финала в Полша с Богданка ЛУК Люблин. След историческия триумф и спечелена титла през миналия сезон, тимът отново е сред най-силните, а българският централен блокировач е сред основните стълбове в състава.

Люблин вече има зад гърба си Суперкупа и Купа на Полша, а Грозданов е ключова част от тази доминация.

В същото време, Александър Николов продължава да впечатлява в Италия с екипа на Лубе Чивитанова. Младият посрещач отново изведе своя тим до финал в изключително тежката и конкурентна на Апенините. Със своята мощ в атака, стабилен сервис и изключителна резултатност, той се превърна в един от най-опасните играчи в първенството. Не случайно вече има индивидуални отличия, включително MVP и топреализатор на редовния сезон.

В полуфиналната серия срещу Верона Николов отново беше сред най-важните фигури.

Двата финала — в Полша и Италия — поставят България в центъра на европейския клубен волейбол. Грозданов и Николов, втори в света от Манила 2025, издигат страната ни на най-високото възможно волейболни ниво!

Тагове:

България Италия елит злато Полша престиж Александър Николов титли финали Алекс Грозданов посрещач центрланен блокировач

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV