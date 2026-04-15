bTV Media Group излъчва държавния шампионат по плажен волейбол

Българската федерация по волейбол представи дългосрочна стратегия за развитието на плажния волейбол. bTV Media Group ще излъчи държавния шампионат.

Grifid Masters Beach Volley ще включва 7 кръга при мъжете и жените и 8 при подрастващите. Целта е в близко бъдеще България да има участници на oлимпийските игри.

"За нас плажният волейбол е важна част от развитието на волейбола. Благодаря на председателя на комисията по плажен волейбол Пеньо Ненов и на новия партньор Grifid, който помага за осъществяването на държавното първенство. Вече имаме много ясни правила и дългосрочна стратегия. Благодарение на тома успяхме да защитим отделен бюджет пред Министерството на младежта и спорта за плажен волейбол в размер на 150 хиляди евро. Това се случва за първи път", каза Любо Ганев.

"Работим върху цялостна концепция, стремежът е да намерим още съмишленици и партньори. Идеята е да бъдем като едно семейство с устойчива визия. Работим, за да популяризираме спорта след младите хора, да докоснем децата", заяви председателят на комисията Пеньо Ненов.

Спортният промоутър Circle Media се заема с продукта, като Иван Петров обяви, че за първи път компанията се заема с дългосрочна визия.

Плажен волейбол в ефира на bTV Media Group

В следващите 3 години мачовете за отличията на всички турнири ще бъдат излъчвани по RING в партньорство и с bTV, като ще се работи по създаването на сайт и популяризирането на спорта в социалните мрежи.

Системата за картотекиране на играчите по плажен волейбол вече е открита и клубовете могат да запишат играчите си, като за тези до 18 години това ще е безплатно.

Невен Нешев и Милен Стоянов ще бъдат треньори на мъжките национални отбори, Пламен Николов и Миро Градинаров ще работят с жените, като ще им помага Росица Михайлова, която се занимава с малките и подрастващите.

Ще има квалификационни турнири за световното първенство, които са на 9-10 май в Кипър за мъжете и седмица по-късно в Латвия за жените. Квалификациите за момичета и момчета до 18 и до 20 години ще се проведат през юни и през септември в Турция и Италия.