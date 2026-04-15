bTV Media Group излъчва държавния шампионат по плажен волейбол

Grifid Masters Beach Volley включва 7 кръга при мъжете и жените

Българската федерация по волейбол представи дългосрочна стратегия за развитието на плажния волейбол. bTV Media Group ще излъчи държавния шампионат.

Grifid Masters Beach Volley ще включва 7 кръга при мъжете и жените и 8 при подрастващите. Целта е в близко бъдеще България да има участници на oлимпийските игри.

"За нас плажният волейбол е важна част от развитието на волейбола. Благодаря на председателя на комисията по плажен волейбол Пеньо Ненов и на новия партньор Grifid, който помага за осъществяването на държавното първенство. Вече имаме много ясни правила и дългосрочна стратегия. Благодарение на тома успяхме да защитим отделен бюджет пред Министерството на младежта и спорта за плажен волейбол в размер на 150 хиляди евро. Това се случва за първи път", каза Любо Ганев.

"Работим върху цялостна концепция, стремежът е да намерим още съмишленици и партньори. Идеята е да бъдем като едно семейство с устойчива визия. Работим, за да популяризираме спорта след младите хора, да докоснем децата", заяви председателят на комисията Пеньо Ненов.

Спортният промоутър Circle Media се заема с продукта, като Иван Петров обяви, че за първи път компанията се заема с дългосрочна визия.

Плажен волейбол в ефира на bTV Media Group

В следващите 3 години мачовете за отличията на всички турнири ще бъдат излъчвани по RING в партньорство и с bTV, като ще се работи по създаването на сайт и популяризирането на спорта в социалните мрежи.

Системата за картотекиране на играчите по плажен волейбол вече е открита и клубовете могат да запишат играчите си, като за тези до 18 години това ще е безплатно.

Невен Нешев и Милен Стоянов ще бъдат треньори на мъжките национални отбори, Пламен Николов и Миро Градинаров ще работят с жените, като ще им помага Росица Михайлова, която се занимава с малките и подрастващите.

Ще има квалификационни турнири за световното първенство, които са на 9-10 май в Кипър за мъжете и седмица по-късно в Латвия за жените. Квалификациите за момичета и момчета до 18 и до 20 години ще се проведат през юни и през септември в Турция и Италия.

