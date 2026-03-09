В ефир: Нарекоха Джокович "възрастен". Той се обиди и... промени всичко (ВИДЕО)

Новак Джокович сякаш е на корта от цяла вечност! Да, сърбинът, който има най-много титли от Големия шлем - 24, играе своя 23-и сезон при професионалистите, но май хич не обича да му напомнят.

Джокович е на 38 години и в момента е трети в световната ранглиста. Той е в преследване на 25-ата си титла от Големия шлем и 102-а в кариерата изобщо. При това под постоянно напомняне, че вече е в напреднала възраст!

Явно обаче на него не му харесва хич!

"Вторият най-възрастен"

В момента Джокович очаква мача си от третия кръг на Индиън Уелс. Той достигна до там, след като се справи с поляка Камил Майхшак.

След победата - първа за Ноле през сезона, след като загуби мача с Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на САЩ, сърбинът седна в студиото за кратко интервю.

Снимка: Reuters

"Вторият най-възрастен тенисист, достигнал трети кръг в Индиън Уелс" - това гласеше надписа под името на Джокович. Бе споменат и най-възрастният с такова постижение - Иво Карлович, който беше на 40 години през 2019 г.

Промяната

"Много добро описание, благодаря!", реагира Джокович.

Водещият също се включи: "Можеше да напишете "Вторият най-мъдър тенисист", "Вторият най-опитен тенисист"... Хайде, дайте нещо по-така".

Промяната дойде почти веднага и новият надпис гласеше: "Най-забележителният тенисист, достигнал третия кръг на Индиън Уелс".

Снимка: Reuters

"Много изискано", усмихна се Джокович.

В следващия кръг сърбинът ще играе срещу представителят на САЩ Александър Ковачевич. Мачът трябва да започне около 20:00 ч. българско време днес, 9 март.