Българин със злато на кон с гривни в Баку

Исторически момент

Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българският гимнастик Давид Иванов триумфира на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку.

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини изигра отлично съчетанието си и заслужено получи най-високата оценка – 14.066 точки.

Трети нож под коляното: Валентина Георгиева отново на операционната маса

Това е първа златна титла от Световна купа при мъжете в кариерата на Иванов.

На второ място се класира Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900 точки, а трети остана Джеси Муур (Австралия) с 13.866.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.

Еди Пенев: Дори в САЩ спазвам българските традиции. Правя си Шопска салата! (ВИДЕО)
 
Тагове:

световна купа титла спортна гимнастика кон с гривни Давид Иванов европейски вицешампион за младежи

