Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българският гимнастик Давид Иванов триумфира на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку.

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини изигра отлично съчетанието си и заслужено получи най-високата оценка – 14.066 точки.

Това е първа златна титла от Световна купа при мъжете в кариерата на Иванов.

На второ място се класира Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900 точки, а трети остана Джеси Муур (Австралия) с 13.866.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.