bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Той живее от 12 години в Грац

Подкрепата към Малена Замфирова, която днес трябва да претърпи една, евентуално две операции заради тежкия сблъсък със скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия, е безпрецедентна. 

Днес, 9 март, тя ще влезе в операционната, а всички ѝ стискаме палци!

Пред болницата пък ще се вее българско знаме! Това ни изненада искрено и отидохме на място, за да проверим какво се случва. На близо 1000 км от България някой е решил да подкрепи една от най-талантлините ни млади спортистки с трибагреника - жест, който наистина трогва. Все пак на пистата Малена кара за България! 

Стигаме и до човека, на чиято къща е знамето. Той е Румен Стефанов!

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)

Подкрепата

"Надявам се положителната енергия, която ѝ даваме от тук, да стига до нея. Следим случая от инцидента, после разбрахме, че е преместена в Грац и решихме да изпратим един или двама души да я посетят и да ѝ дадем кураж", обяснява българинът.

От 12 години той живее в Австрия. Хвали и българската общност там - малка, но сплотена. 

Снимка: bTV

"Може би около 20 човека българи познавам и мога да кажа, че са ми приятели. Бях на 50 години, когато напуснах България... Човек по някое време му писва да бъде беден работещ. Електротехник съм, завърших в София електроспециалност и така си изкарвам хляба". 

Законите

Пред камерата на bTV Румен разказва, че е предпочел да продължи живота си в Австрия заради законите. 

"Тука законът е един и за бедни, и за богати. Тоест, ако не го спазваш, ще бъдеш наказан. В България не е така. И ние имаме хубави закони, но не се спазват от всички.", казва той с огорчение. 

Снимка: bgnes

И не пропуска да поздрави за Осми март своите най-близки. 

"Благодаря на майка ми, че ме е възпитала по този начин. Искам да поздравя сестра ми и дъщеря ми - принцеса Вяра. Ти са света си само жена, но за мен си целия свят", казва развълнуван той. 

Румен, както и ние, чакаме с нетърпение новините след операциите на Малена. Научете ги първи на нашия сайт btvsport.bg и в профилите ни в социалните мрежи. 

bTV на мястото на събитието: Вижте как и къде бе пометена Малена Замфирова! (ВИДЕО)
 
Тагове:

болница операция знаме грац Малена Замфирова Румен Стефанов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)

Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)
Българският лъв изрева във Формула 2!

Българският лъв изрева във Формула 2!
ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове

ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове
Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българин със злато на кон с гривни в Баку

Последни новини

Успех, Малена! Българската сноубордистка ще бъде оперирана днес! (ВИДЕО)

Успех, Малена! Българската сноубордистка ще бъде оперирана днес! (ВИДЕО)
Бивш капитан на ЦСКА стана татко и на момче

Бивш капитан на ЦСКА стана татко и на момче
Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)

Линдзи Вон захвърли инвалидната количка (ВИДЕО)
ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове

ЦСКА доближи Лудогорец след красиви голове
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV