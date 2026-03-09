Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Подкрепата към Малена Замфирова, която днес трябва да претърпи една, евентуално две операции заради тежкия сблъсък със скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия, е безпрецедентна.

Днес, 9 март, тя ще влезе в операционната, а всички ѝ стискаме палци!

Пред болницата пък ще се вее българско знаме! Това ни изненада искрено и отидохме на място, за да проверим какво се случва. На близо 1000 км от България някой е решил да подкрепи една от най-талантлините ни млади спортистки с трибагреника - жест, който наистина трогва. Все пак на пистата Малена кара за България!

Стигаме и до човека, на чиято къща е знамето. Той е Румен Стефанов!

Подкрепата

"Надявам се положителната енергия, която ѝ даваме от тук, да стига до нея. Следим случая от инцидента, после разбрахме, че е преместена в Грац и решихме да изпратим един или двама души да я посетят и да ѝ дадем кураж", обяснява българинът.

От 12 години той живее в Австрия. Хвали и българската общност там - малка, но сплотена.

Снимка: bTV

"Може би около 20 човека българи познавам и мога да кажа, че са ми приятели. Бях на 50 години, когато напуснах България... Човек по някое време му писва да бъде беден работещ. Електротехник съм, завърших в София електроспециалност и така си изкарвам хляба".

Законите

Пред камерата на bTV Румен разказва, че е предпочел да продължи живота си в Австрия заради законите.

"Тука законът е един и за бедни, и за богати. Тоест, ако не го спазваш, ще бъдеш наказан. В България не е така. И ние имаме хубави закони, но не се спазват от всички.", казва той с огорчение.

Снимка: bgnes

И не пропуска да поздрави за Осми март своите най-близки.

"Благодаря на майка ми, че ме е възпитала по този начин. Искам да поздравя сестра ми и дъщеря ми - принцеса Вяра. Ти са света си само жена, но за мен си целия свят", казва развълнуван той.

Румен, както и ние, чакаме с нетърпение новините след операциите на Малена. Научете ги първи на нашия сайт btvsport.bg и в профилите ни в социалните мрежи.