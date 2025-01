Ако не е Винисиус, то Родриго

Ал Хилал не се отказва да намери заместник на Неймар и държи той да е бразилец.

След като преди дни от саудитския гранд изпратиха мултимилионна оферта към Винисиус, която бе отказана, сега ново предложение лети към "Сантяго Бернабеу".

En Arabia no paran: su nuevo objeto de deseo es ¡Rodrygo!



Al Hilal se ha quedado sin Neymar y creen que el 11 del Madrid es el ideal para reemplazarle; por dinero no va a ser...



Ojo: esto no significa, ni mucho menos, que se olviden de Vini pic.twitter.com/xMnyz7tUf2