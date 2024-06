Алкохолът лекува всичко: Грийлиш не може да стои на краката си в Дубай (ВИДЕО)

Футболистът на Манчестър Сити Джак Грийлиш неочаквано отпадна от списъка на Гарет Саутгейт за Евро 2024 в Германия (14 юни – 14 юли).

Асът явно трудно е понесъл новината и потърси утеха в добре познатия му алкохол.

Той беше щракнат в Дубай, едва държейки си на краката си, докато излиза от хотел. На Острова пишат, че той се е отдал на луди партита, опитвайки се да забрави унижението от Саутгейт.

След края на сезона Грийлиш не прилича на себе си, след като на няколко пъти бе заснет пиян.

Jack Grealish needs a helping hand at hotel as he lets his hair down in Dubai after missing out on Euros squad https://t.co/ogCIpUB58L