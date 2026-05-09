Арбеола през сълзи: Това е предателство!

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори с доста емоции по време на пресконференцията преди Ел Класико в Барселона в неделя, 10 май. Той говори за боя между Федерико Валверде и Аурелиано Чуамени, но също така, че в съблекалнята има „къртица“, която дава информация.

Както се очакваше, репортерите го "почнаха" за боя между Валверде и Чуамени, след който уругваецът се озова в болница със сътресение и няколко шева на главата.

"Имам две неща да кажа. Първо, много се гордея с решителността, бързината и прозрачността на клуба, и второ, с факта, че играчите признаха грешката си, изразиха съжаление и се извиниха. Това ми е достатъчно, започна Арбелоа.

"Това, което няма да направя, е публично да ги изгоря на клада, защото не заслужават това, предвид това, което ми показаха през тези четири месеца и назад във времето. Те показаха, че знаят какво означава да си играч на Реал Мадрид и аз няма да забравя това. Винаги давам пример. За мен има играч, който е парадигмата за това какъв трябва да бъде един футболист на Реал Мадрид, и това е Хуанито!"

Малко по-късно, с почти насълзени очи, както пише вестник AS, треньорът на мадридчани продължи:

"Валверде и Чуамени заслужават да обърнат страницата, да им дам шанс да продължат да се борят за този клуб. Много се гордея с тях. Няма да позволя това да се използва, за да се постави под въпрос техният професионализъм: лъжа е, че не са професионални, че са били неуважителни към мен..."

На въпроса дали се чувства отговорен за случилото се в съблекалнята, той отговори в характерния си стил, че се чувства отговорен за всичко, което става в Реал Мадрид.

"За мен най-важното е това, което се случва в съблекалнята, да си остане в съблекалнята. Инцидентът беше просто инцидент и трябва да му сложим край“.

Кой е къртицата?

"Не работя за ЦРУ или нещо подобно. Не обвинявам играчите си или който и да е друг; не мога да направя това. В Реал Мадрид има много хора и не съм тук, за да соча с пръст някого. Каквото и да се случи с моите играчи, ще си остане между тях и мен. Но фактът, че изтича информация за случилото се в съблекалнята, ми се струва като предателство към клуба! Предателство към този символ!

Повтарям, защото може би не бях достатъчно ясен: това е предателство към Реал Мадрид", завърши Алваро Арбелоа.